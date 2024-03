Leilão beneficente em Goiânia terá objetos de famosos

Será realizado nesta quinta-feira (7), véspera do Dia das Mulheres, o IntiHelp, um leilão beneficente para ajudar as mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos. Entre os itens a serem leiloados estão objetos de famosos como da cantora Marília Mendonça, da atriz e artista plástica Natália Lage, da dupla Jorge e Mateus, da sertaneja Maiara, uma escultura do artista plástico goiano Homero, um item surpresa da apresentadora Ana Hickmann, que também é embaixadora do projeto, entre outros.

Com o valor arrecadado no leilão beneficente o objetivo é adquirir e equipar uma van para levar serviços de beleza gratuitos a mulheres na periferia, proporcionando um primeiro passo de uma libertação para aquelas que sofrem com relacionamentos abusivos e enfrentam dificuldades em buscar ajuda.

Quem quiser colaborar de alguma maneira com o projeto pode acessar o site ou entrar em contato pelo telefone (62) 98135-9000. No site, também será possível acessar um link para acompanhar o leilão ao vivo, a partir das 18 horas.

O projeto foi idealizado pela cirurgiã plástica Renata Magalhães, proprietária da Clínica Intimissi, que fica no centro clínico do Órion Complex. “A motivação inicial do evento foi por gratidão pela recuperação da minha mãe que esteve gravemente doente. Considero importante transbordar as bênçãos que recebemos para outras famílias. Como trabalho com mulheres há mais de 15 anos, vejo o quanto o problema é endêmico e negligenciado em todas as classes sociais. Não raro, nem a própria mulher percebe os abusos”.

A médica explica ainda como será o atendimento da Van da Beleza, que percorrerá bairros da periferia de Goiânia. “As mulheres irão até a van arrumar o cabelo e receberão muito mais. Por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (órgão que irá receber a van e executar o projeto), elas receberão informações sobre violência doméstica, cursos profissionalizantes, banco de empregos, apoio psicológico e jurídico gratuitos. E o principal: saberão que não estão sozinhas e onde procurar ajuda”, detalha.



Serviço: Leilão beneficente IntiHelp

Data: 7 de março

Horário: A partir das 18 horas

Informações: No site http://intihelp.com.br/ ou pelo telefone (62) 98135-9000