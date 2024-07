Leonardo agita Aruanã no Mais Araguaia 2024 nesta sexta-feira (19)

O cantor Leonardo é a atração principal do Mais Araguaia 2024 desta sexta-feira (19). O sertanejo sobe ao palco Aruanã às 23h30 para apresentar um repertório que promete novos e antigos sucessos da carreira do artista.

Turistas e moradores da cidade às margens do rio poderão conferir canções como "Pense em Mim", "Entre Tapas e Beijos", "Talismã" e "A Fila Anda", entre outros hits do goiano.

O projeto chega a sua terceira semana com diversos shows em Aruanã. Hoje, a festa começa com Adriana Lopes, que abre o Palco Sunset às 17h30. Já no Palco Aruanã, Daniela Carvalho, cantora sertaneja natural de Pirenópolis (GO), se apresenta às 22 horas e abre espaço para o show de Leonardo. O DJ Boka encerra a programação à 1h30.

No sábado (20), Jaqueline Leal faz show ao por do sol no Palco Sunset, às 17h30. No Palco Aruanã, Luciana Clímaco leva samba às margens do rio, às 22h. A dupla sertaneja Henrique e Hernane sobe ao palco às 23h, com sucessos novos e antigos dos mais de 25 anos de carreira, como Pega Alguém Decente e Carminha. O DJ Yeba Belo fecha a noite à 1h30.

O Mais Araguaia 2024, assim como nos outros anos, estende a programação em palcos montados nas cidades de Aragarças, Britânia, São Miguel do Araguaia (Luiz Alves) e Nova Crixás (Bandeirantes). Com programação intensa para os turistas, o governo do estado tem como objetivo proporcionar uma temporada repleta de cultura, entretenimento, segurança, educação ambiental e geração de renda para os municípios do Vale do Araguaia.