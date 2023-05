Leonardo DiCaprio encontra a ministra Sônia Guajajara no Festival de Cannes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Leonardo DiCaprio se encontrou com Sônia Guajajara, atual ministra dos Povos Indígenas. A reunião aconteceu durante o Festival de Cannes, onde o ator promove o lançamento de "Killers of the Flower Moon", novo filme de Martin Scorsese.

Além da ministra, DiCaprio também conversou com a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL).

O encontro foi compartilhado pelo ator em sua conta pessoal no Twitter. Na publicação, DiCaprio se diz honrado de ter se encontrado com a ministra Guajajara e a deputada Célia Xakriabá. Ele também confirma que Lily Gladstone, atriz americana e de origem indígena que é parte do elenco de "Killers of the Flower Moon", também esteve presente.

"O evento aconteceu em apoio dos povos indígenas que lideram a preservação da floresta amazônica", escreveu o artista. Ele ainda afirma que a Re:wild, organização gerida pelo ator, apoia os esforços das lideranças indígenas pela proteção de 300 grupos originários.

"Killers of the Flower Moon" tem lançamento previsto para outubro nos cinemas brasileiros. O filme foi exibido fora de competição em Cannes.