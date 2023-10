Leonardo faz show gratuito em celebração aos 90 anos de Goiânia

Ao cantar que não deu para segurar a barra, então, ele voltou, o goiano Leonardo, de 60 anos, passou a ser automaticamente associado a sua amada Goiânia. Não por acaso ele é o convidado de honra da programação da festa que celebra os 90 anos da capital. O show, com entrada gratuita, será nesta terça-feira (24), a partir das 21 horas, em uma estrutura montada na Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, no Centro da capital.

“Alô, alô, querida Goiânia, estou aqui para convidar vocês para um grande show ao vivo e a cores. Tenho certeza que a nossa cidade merece uma festa especial para celebrar os 90 anos desta bela capital. I love you, Goiânia”, postou ele nas redes sociais.

“Leandro e eu devemos muito para essa terra maravilhosa e para o seu povo espetacular. Espero todo mundo para cantarmos juntos e celebrarmos essa data”, completou Leonardo.

Goiânia é especial para Leonardo porque foi aqui que a dupla, formada em 1983, fez sucesso e se popularizou. Nascidos em Goianápolis, ele e Leandro trabalhavam em uma pequena plantação de tomates para ajudar os pais, até que eles se mudaram para a capital.

O primeiro disco foi gravado em São Paulo com o dinheiro que ganharam num concurso local. Na trajetória foram 13 trabalhos lançados, mais de 35 milhões de cópias vendidas, diversos prêmios e vários sucessos eternizados, sendo "Pense em Mim" o maior de todos.