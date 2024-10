Leonardo indenizou trabalhadores resgatados em R$ 225 mil e pagou multa

O sertanejo Leonardo, de 61 anos, indenizou em R$ 225 mil os seis trabalhadores resgatados em condições semelhantes à escravidão em uma fazenda dele, em Jussara, segundo o documento do acordo feito pela Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o sertanejo. De acordo com a defesa do artista, além da indenização, Leonardo pagou uma multa de R$ 94.063,24.

“Nós resolvemos todos os problemas da fazenda, mesmo estando arrendada. Foram pagas todas as indenizações a essas pessoas e nós aceitamos o acordo proposto pelo Ministério Público”, detalhou o advogado Paulo Vaz em entrevista ao G1 Goiás.

Arrendamento

Após a repercussão do caso, o cantor alegou que não tinha conhecimento da situação até ser notificado pelas autoridades, pois a área fiscalizada está arrendada para outra pessoa. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor disse ter sido surpreendido com a notificação.

Leonardo foi incluído na “lista suja” do ministério, divulgada no dia 7 de outubro, após uma fiscalização resgatar as pessoas. Os trabalhadores catavam raízes na propriedade arrendada.

Procurado pela reportagem o arrendatário da Fazenda Lakanka não foi encontrado para se manifestar sobre o caso até a última atualização desta matéria.

Segundo informações do documento do acordo, que está no relatório produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Leonardo foi multado a indenizar cinco dos trabalhadores em R$ 35 mil. Além disso, ficou acordada uma indenização de R$ 50 mil ao adolescente de 17 anos que foi encontrado realizando trabalho proibido no local. Ao todo, 18 pessoas trabalhavam na propriedade. O Ministério Público do Trabalho confirmou por meio de nota, que Leonardo já pagou as indenizações e o caso foi arquivado em abril deste ano.