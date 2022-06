Leonardo publica homenagem a Leandro em redes sociais: 'Saudade dói'

O cantor Leonardo postou, em sua conta no Instagram, uma homenagem ao irmão Leandro. Esta quinta-feira (23) marca 24 anos da morte do sertanejo, que foi vítima do tumor de Askin, um tipo de câncer raro no tórax, no auge da carreira.

Na publicação, Leonardo escreveu: "24 anos de saudades, meu irmão! Não há um só dia que não penso em você. Te amo! Saudade dói!".

Leandro, que completaria 61 anos em agosto deste ano, morreu aos 36, provocando comoção em todo país e deixando milhares de fãs em luto.

Além do irmão, o sertanejo também foi lembrado nas redes sociais pela filha, Lyandra, que recentemente deu à luz ao primeiro filho, José. "24 anos seu meu pai, mas hoje com meu filho nos braços", publicou nos stories.