Leonardo vence ação por uso indevido de imagem e deve receber R$ 500 mil

O cantor Leonardo venceu uma ação por uso indevido de imagem e deve ser indenizado em R$ 500 mil. A imagem e voz do artista foram usadas em uma campanha publicitária de um resort na cidade de Caldas Novas, região sul do estado.

Leonardo e a empresa S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas cancelaram o contrato publicitário e mesmo assim o cantor teve a imagem usada nas campanhas. A decisão do juiz Leonys Lopes Campos da Silva, em fevereiro deste ano.

"Diante das fotos trazidas pelos autores e da confissão da própria requerida, tenho que resta claro que apesar dela ter se comprometido, por meio do distrato celebrado, a não mais utilizar, em seu empreendimento, da imagem do artista, ela continuou fazendo uso da imagem dele", diz a decisão do juiz Leonys Campos.

A empresa chegou a entrar com recurso que foi rejeitado em julho e a sentença mantida. O resort ainda pode recorrer da decisão em instância superior.

A reportagem entrou em contato com o resort, e o administrativo não pôde atender no momento da ligação. Assim que tivermos retorno vamos atualizar a matéria.