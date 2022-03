Leonardo vence processo movido pelo compositor de "Pense em Mim"

Na última semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão ao cantor Leonardo no processo por danos morais aberto pelo compositor Mário Soares, um dos autores do sucesso “Pense em mim”. Durante o processo, Mário alegou que na época a dupla sertaneja, Leandro e Leonardo gravaram a canção sem a sua autorização e ainda afirma nunca ter recebido a remuneração devida pelos direitos autorais.

Durante o processo, Mário também afirmou que somente depois dos cantores terem gravado a canção no álbum "Leandro e Leonardo Vol. 4", a dupla o procurou para obter a autorização de maneira formal.

O compositor Mário Soares ainda pode recorrer da decisão, porém a justiça considerou que Leonardo não pode ser responsabilizado pelos pagamentos de direitos autorais, pois segundo a resolução, existem provas de um contrato assinado entre os autores da música e a gravadora de Leonardo em maio de 1990.

Grande sucesso

A música "Pense em Mim" era originalmente um reggae e se chamava "Com destino à felicidade" e foi composta em 1985 por Mário Soares e outros amigos. Leonardo descobriu a música durante uma apresentação de televisão no programa "Clube do Bolinha".

O grande sucesso foi lançado na voz da dupla sertaneja em janeiro de 1990 e o CD vendeu 3,1 milhões de cópias no Brasil.

