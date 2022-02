Letreiro com nome de Marília Mendonça é instalado em hospital municipal de Cristianópolis

Foi instalado na última quinta-feira (17) o letreiro com nome da cantora Marília Mendonça no hospital municipal de Cristianópolis. A lei que homenageia a rainha da sofrência, morta em novembro de 2021 em um acidente aéreo, foi sancionada pela prefeitura ainda em dezembro do ano passado.

Com a homenagem, o único hospital da cidade passa a se chamar “Hospital Municipal Marília Mendonça”. A Prefeitura informou que inauguração oficial do local será realizada provavelmente em março. A unidade de saúde passa por reforma.

TRAGÉDIA

Uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marília morreu aos 26 anos na tarde do dia 5 de novembro, em um acidente aéreo.

O acidente que vitimou Marília Mendonça aconteceu em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. Também estavam no avião o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho. De acordo com o médico-legista Thales Bittencourt de Barcelos, todos eles morreram devido ao choque da aeronave com o solo.