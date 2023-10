Letrux cancela shows após receber diagnóstico de câncer no ovário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Letrux revelou nesta segunda-feira (2) ter recebido o diagnóstico de câncer no ovário, em uma postagem no Instagram, e que por este motivo vai cancelar sua agenda de shows. Estava prevista uma apresentação no festival Avante, em Porto Alegre, em novembro.

De acordo com a cantora, uma cirurgia para retirar o tumor está marcada para o final de outubro. Letrux afirmou ter descoberto um cisto que depois de uma série de novos exames se revelou um câncer.

"Sei que isso é apenas um buraco na estrada. E que conseguirei seguir o caminho depois, forte e saudável", afirmou na postagem no Instagram. Ainda de acordo com a artista, a cirurgia é delicada, porque somente na hora pode ser feita uma avaliação da situação, mas a taxa de letalidade deste câncer é baixa.

A cantora lançou neste ano o disco "Letrux Como Mulher Girafa", no qual apresenta uma cosmovisão acerca do reino animal. No álbum, ao pensar sobre os bichos e através deles, a artista constrói novas formas de percepção do mundo.