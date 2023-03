'Levei golpe e agora devo R$ 250 mil na praça', diz Marcos Oliveira, o Beiçola

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Recuperado de problemas de saúde que o levaram a se submeter a duas cirurgias delicadas (na uretra e no intestino) em pouco mais de dois anos, Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família (Globo), vive um novo drama. Em dificuldades financeiras por falta de trabalhos desde 2014, ele diz que viu sua situação piorar ainda mais depois de levar um golpe. Um, não. Vários.

"Uma pessoa me roubou. Levou toda a pouca grana que eu tinha e ainda fez vários empréstimos usando o meu nome. Descobri recentemente essa história e estou devastado. É triste ". Segundo o ator, essa pessoa teria se disposto a ajudá-lo com as redes sociais para conseguir trabalhos, mas aproveitou-se de sua confiança e, de posse de seus dados, fez empréstimos em instituições bancárias em seu nome.

"Levei golpe e agora devo R$ 250 mil na praça". Marcos, 66, diz que agora conta com a solidariedade de um advogado voluntário para ajudá-lo a conseguir reparação na Justiça. "Ele está me ajudando a provar que eu estava doente, acamado e que essa pessoa usou de má fé para aplicar golpes. Preciso ter uma ficha limpa primeiro para depois pensar em reaver o dinheiro".

Marcos continua dependendo de doações para sobreviver. Diz que quer e precisa trabalhar com urgência. Em uma recentemente em uma premiação de humor, ele conversou com alguns amigos e se colocou à disposição para novos projetos. "Não é para o final do ano, não. É para amanhã", enfatizou.