Lima Duarte atribui etarismo a perseguição por acidente com motociclista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Lima Duarte, de 92 anos, afirmou que está sendo alvo de perseguição após atropelar uma motociclista em um acidente, no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, no último dia 6 de março. A mulher teve cinco ossos quebrados.

"Nem se preocupam se eu agi com delicadeza, com atenção, com cavalheirismo nesse incidente com a menina. Ou se até hoje me preocupo em saber como ela está", disse em postagem no Instagram.

O artista, que na mesma rede social já havia declarado não ter culpa no caso, se diz alvo de etarismo, isto é, discriminação contra pessoas consideradas velhas.

"Só se preocupam em saber a minha idade, em afirmar categoricamente que um homem de 93 anos como eu sou responsável por qualquer acidente que aconteça comigo", diz. O ator faz aniversário na quarta-feira (29).

Duarte afirmou também que esse é um "preconceito dos mais sórdidos". "[É] Preconceito contra o seu pai, contra a sua mãe. Não vai passar nunca. Está no seu sangue, na sua alma."