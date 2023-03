Lima Duarte atropela motociclista; vítima tem cinco ossos quebrados

O ator Lima Duarte, 92, atropelou numa motociclista no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. De acordo com sua assessoria, não é possível atestar quem teve a culpa, mas Lima prestou socorro e agora se diz disponível para ajudar nas investigações.

Em nota redigida pelo próprio ator, ele dá mais detalhes sobre o incidente. "Gostaria de esclarecer que, enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia", diz trecho do comunicado.

"A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível. Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável", emendou.

"Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário", encerra Lima na nota.

VERSÃO DA VÍTIMA VAI CONTRA O ATOR

A motociclista está no hospital e diz ter cinco ossos quebrados além de muitos hematomas. Ela conta que precisará fazer cirurgia. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, ela diz que a culpa de sua queda foi toda de Lima Duarte. Agora, revela que não sabe como terá renda para sustentar os dois filhos pelo tempo que ficará parada.

"Eu estava com muita dor. E ele falou assim: 'Você que pôs a moto na minha frente'. Ele quis jogar a culpa do atropelamento em mim, como se eu tivesse jogado a moto na frente do carro dele. Sendo que não tem lógica, eu estava bem na frente dele e ele veio com a velocidade bem superior à minha", disse.

"Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, tinha um carro me ultrapassando numa velocidade bem maior do que a que eu estava com a moto. Mas ele me ultrapassou raspando em mim, me levando junto. Ele não estava no espaço suficiente para passar do meu lado. Então, eu olhei o carro já estava pegando no meu braço", completou.

Sem registro em carteira, a profissional afirma que agora quer que Lima a ajude financeiramente. "Eu tirava, em média, R$1.000, R$ 1.200 por semana. Se eu ficar em casa dois meses, são oito semanas. Faz a conta de quanto eu estou deixando de ganhar. E as minhas contas não vão parar de chegar."