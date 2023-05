Lisa Gomes revela ligação 'tensa' com Bruno após transfobia e que não crê em arrependimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Bruno, da dupla com Marrone, foi às redes sociais para pedir desculpas à repórter do TV Fama (RedeTV!) Lisa Gomes pelo comentário transfóbico que fez durante uma entrevista. Em papo com ela, perguntou: "você tem pau?"

Pelo Instagram, o sertanejo chamou o ato de "infantil e inconsequente". "Eu estou aqui para pedir desculpas para a Lisa Gomes pelo que perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e eu quero pedir desculpas. Acho que não tem como voltar no tempo e é pedir perdão", disse.

Procurada pela reportagem, Lisa diz que na noite desta segunda-feira ambos se falaram por telefone e que a conversa foi "tensa". "Eu falei tudo o que eu queria. Arrependido, ele disse que sim, mas não acreditei muito", diz. Segundo ela, seus advogados analisam entrar com um processo contra o sertanejo.

Em seu perfil no Instagram, Lisa fez um desabafo sobre como se sentiu menosprezada pelo comentário. "Retratação é reconhecer que não foi legal e que machucou uma comunidade que busca por respeito. Hoje sirvo de representatividade para tantas mulheres trans que querem trabalhar e exercer suas funções", afirmou.

O episódio aconteceu na última sexta-feira (12), nos bastidores do show da dupla em uma casa de show, em São Paulo. A repórter do TV Fama acabou sendo surpreendida pela indiscrição do sertanejo. "Como assim?" respondeu Lisa não acreditando e Bruno então apontou para as partes íntimas da repórter e repete: "Pau, pau". Lisa fechou a cara e continuou trabalhando.