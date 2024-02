Livro autografado por Martin Luther King em 1958 é leiloado por R$ 173 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um livro autografado por Martin Luther King em 1958 foi colocado à venda em um leilão por R$ 173 mil reais, nos Estados Unidos.

Na época, aos 29 anos, o ativista político escreveu uma dedicatória a Gwen Brown, enfermeira que cuidou dele no hospital após King sofrer uma tentativa de assassinato. Era tarde de 20 de setembro de 1958 quando ele estava na calçada autografando livros quando uma mulher enfiou uma lâmina em seu peito.

Como agradecimento a Gwen, ele assinou um exemplar de seu livro "Stride Toward Freedom: The Montgomery Story" para ela. "Com os melhores votos e genuíno agradecimento pela atenção que você me deu como uma de minhas enfermeiras enquanto eu me recuperava no Hospital Harlem", escreveu ele.

O item agora está em um leilão por US$ 35 mil numa casa de relíquias.