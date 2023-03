Lollapalooza anuncia ingresso para dois dias de festival

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lollapalooza divulgou nesta quinta-feira (16) uma nova modalidade de ingresso: o Lolla Double, que dá acesso a dois dias de festival.

O anúncio, feito a oito dias do início do Lolla, irritou os fãs: "Se tivesse vendido assim desde o início, talvez não estivessem desesperados pra vender agora pertinho do festival. Fica a dica pro futuro", diz um dos comentários da postagem no Twitter.

"Podiam ter lançado isso antes que me poupava de ter que ir no domingo, ô dia horrível, line podre", diz outro comentário.

A organização do festival tem sido criticada porque cinco atrações já cancelaram seus shows. O reembolso só foi oferecido por um prazo de uma semana após o cancelamento do show do Blink-182 - e, mesmo assim, não valia para quem comprou o Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de Lollapalooza.

Confira os preços do Lolla Double.

**Sexta (24) e domingo (26)**

Double estudante, PCD e demais beneficiários: R$ 1.020

Double estudante, PCD e demais beneficiários Bradesco 10%: R$ 918

Double inteira: R$ 2.040

Double inteira Bradesco 10%: R$ 1.836

**Sexta (24) e sábado (25) ou sábado (25) e domingo (26)**

Double estudante, PCD e demais beneficiários: R$ 1.140

Double estudante, PCD e demais beneficiários Bradesco 10%: R$ 1.026

Double inteira: R$ 2.280

Double inteira Bradesco 10%: R$ 2.052