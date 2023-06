Lollapalooza Brasil anuncia datas da edição de 2024

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil 2024 acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A 11ª edição do evento segue com três dias de música e quatro palcos no espaço de 600 mil m² do Autódromo de Interlagos.

"Será único e especial. Vamos manter a estrutura e o nível já consagrados do festival enquanto trazemos nossa bagagem a experiência de 40 anos na produção de grandes eventos e a preocupação com o público como foco número um", garante Luis Justo, CEO da Rock World.

PRÉ-VENDA DOS INGRESSOS E LINE-UP 2024

Nos próximos meses serão revelados mais detalhes sobre a próxima edição do Lollapalooza Brasil, incluindo informações sobre venda de ingressos, line-up completo e serviço do evento.