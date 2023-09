Lollapalooza Brasil anuncia venda de ingressos para 2024

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil 2024 anuncia as vendas de ingressos da 11ª edição do evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

CRONOGRAMA

A primeira etapa será entre os dias 28 de setembro e 02 de outubro, exclusivamente para clientes Bradesco.

A venda geral, direcionada a todo o público, será iniciada no dia 3 de outubro, também às 12h.

Os preços dos diferentes setores e pacotes de ingressos para o festival serão divulgados posteriormente.

PRÉ-VENDA PARA CLIENTES BRADESCO

A primeira etapa de pré-venda, exclusiva para clientes Bradesco, começa na próxima quinta-feira (28) às 12h.

Estão disponíveis para venda os ingressos do pacote Lolla Pass, passaporte que garante acesso aos 3 dias de festival.

Também serão vendidos o Lolla Pass, Lolla Comfort Pass, com acesso à área exclusiva Lolla Comfort e Lolla Lounge Pass, para a área Lolla Lounge.

LOLLAPALOOZA BRASIL 2024

Ao longo de três dias, diversos artistas levam ao público grandes shows, além de experiência das artes em geral.

No Brasil, serão 4 palcos, cerca de 80 atrações e uma ampla gama de atividades simultâneas, cobrindo os 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos. A

Além das experiências musicais, todos os presentes poderão desfrutar de experiências gastronômicas, áreas de descanso e interação com marcas e patrocinadores.

O line Up 2024 será divulgado em breve pela organização.