Luísa Sonza ganha série na Netflix, e Fernanda Souza comanda reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza vai ganhar uma série documental na Netflix que vai acompanhar todo o desenvolvimento de um próximo álbum, além dos bastidores de sua vida pessoal e profissional nos palcos. Essa é uma das novidades que devem chegar ainda em 2023 à plataforma.

O projeto, produzido pela Conspiração, pretende revelar outro lado ainda pouco conhecido da cantora pop. "O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e a profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver. Eu gosto de viver e contar as minhas experiências pessoais nas músicas", diz a artista.

Já a apresentadora e atriz Fernanda Souza estará no comando do reality Ilhados com a Sogra, cuja ideia é colocar numa ilha deserta os parceiros com suas respectivas sogras.

O comediante Leandro Hassum será a estrela da série "B.O.", a primeira dele na Netflix. Na trama, o humorista dará vida a um atrapalhado delegado no Rio de Janeiro. Com ele no elenco estão nomes como Jefferson Schroeder, Luciana Paes, Babu Carreira, Taumaturgo Ferreira, Digão Ribeiro, Cauê Campos e Josie Antello.

Os atores Maeve Jinkings, Rômulo Braga e Thomás Aquino estarão à frente da série "DNA do Crime", inspirada na investigação real da Polícia Federal sobre o assalto à base de uma transportadora de valores envolvendo brasileiros, no Paraguai, em 2017.

No quesito filmes brasileiros, a Netflix adianta que vem mais novidade. Uma delas é "Casamento à Distância", longa dirigido por Silvio Guindane com os atores Dan Ferreira e Dandara Mariana na pele do casal principal.

E em "O Lado Bom de Ser Traída", baseado no livro de mesmo nome, Giovanna Lancelotti e Leandro Lima atuam ao lado de Camilla de Lucas, Micael, Bruno Montaleone e Louise D'Tuani em uma história que questiona se é realmente possível fechar o coração para balanço.