Luan City Festival, comandado por Luan Santana, chega a Goiânia em julho

Os fãs do cantor Luan Santana têm encontro marcado em Goiânia, no dia 24 de julho, a partir das 15h no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O artista traz à capital a turnê Luan City Festival, e promete uma grande festa com músicas inéditas e grandes sucessos de sua carreira.



Para o show, Luan Santana contará com convidados. Entre as participações confirmadas estão os sertanejos Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, Matheus Fernandes, além de Mad Dogz, Jirayauai e Onilson Neto.



A organização do evento ainda não divulgou o valor dos ingressos. No entanto, a venda está prevista para começar nesta quarta-feira (8/5), a partir das 18h, pelo aplicativo e pelo site BaladApp. A entrada de menores de 16 anos será permitida somente com a presença de responsáveis.



(Petra Ortega é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)



