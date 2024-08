Luan Santana e Hugo Vitti encerram o Arraiá de Itumbiara 2024

Os cantores Hugo Vitti e Luan Santana fazem show no encerramento do Arraiá de Itumbiara deste ano. O evento, que chega à sua 18ª edição, acontecerá neste domingo (4), a partir das 19 horas, no Espaço Arraiá, localizado no Capim de Ouro, em Itumbiara. A entrada é gratuita.

Na sua cidade natal, o cantor Hugo Vitti encerrará sua turnê Em Todos os Sentidos, prometendo encantar o público com músicas autorais e releituras.

“Esse show significa muito para mim, pois será realizado na cidade onde nasci, onde tenho familiares e muitos amigos. O público pode esperar momentos incríveis, onde vamos dançar e curtir juntos”, destaca Vitti.

Desde o final de 2024, Hugo Vitti percorreu várias cidades de Goiás, levando música e entretenimento aos goianos, sempre com entrada gratuita, estrutura de primeira e acessibilidade para os shows.

A turnê Em Todos os Sentidos é realizada pelo Nosso Musical e conta com o patrocínio oficial da Equatorial Energia, por meio do Programa Goyazes da Secult Goiás e Governo de Goiás, além do apoio da Secretaria da Retomada.

Além de Hugo Vitti e Luan Santana, o evento contou com shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme e outros.

Serviço

Turnê “Em Todos os Sentidos” - Hugo Vitti

Dia: 04 de agosto

Horário: a partir das 19h

Onde: Espaço Arraiá - Capim de Ouro (Itumbiara - GO)

Entrada gratuita