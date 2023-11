Ludmilla deixa Warner e vai lançar suas músicas e disco através de selo próprio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla não é mais uma artista da Warner Music Brasil. A cantora, uma das maiores da música brasileira atual, deixou a gravadora onde ficou por dez anos, desde a época em que assinava como MC Beyoncé.

A informação foi publicada primeiro na revista Billboard Brasil, e depois confirmada pela Folha. Ludmilla agora vai lançar suas músicas e discos --e, provavelmente, obras de outros artistas-- através de um selo próprio, que deve ser anunciado oficialmente em breve.

Apesar de não fazer mais parte do time de artistas da Warner, a cantora vai manter uma parceria com a gravadora, agora em outros termos. O selo vai ser responsável pela distribuição do material lançado por Ludmilla em seu selo próprio.

"Este novo modelo de trabalho com a Ludmilla reflete a evolução de uma longa e bem-sucedida parceria entre nós. A Warner Music Brasil está feliz por continuar ao lado da artista neste momento especial de sua carreira, assim como sempre estivemos", diz Leila Oliveira, presidente da Warner, em comunicado.

O rompimento aconteceu sem grandes brigas, e por isso a cantora vai continuar trabalhando com a Warner. "Acreditamos que essa decisão, tomada em comum acordo, seja a melhor forma de iniciar esse novo capítulo com a artista, na distribuição de suas músicas", afirma Oliveira.

A saída da gravadora, uma das maiores operando no país, marca uma nova era na carreira de Ludmilla. A cantora agora terá maior autonomia nas tomadas de decisão relativas à sua carreira e obra.

Em junho do ano passado, diversos fãs de Ludmilla interpretaram uma postagem da cantora como uma indireta para a Warner. Sem citar a gravadora, ela escreveu na ocasião que, se pudesse dar um conselho para "a Ludmilla de alguns anos atrás", este seria "não assina esse contrato".