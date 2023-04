Ludmilla divulga participação em 'Velozes e Furiosos 10'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla gravou cenas para uma participação no filme "Velozes e Furiosos 10". Em vídeo divulgados nas redes sociais, ela aparece como a responsável por dar a largada em uma típica corrida de carros da saga. O filme tem previsão de estreia para 18 de maio nos cinemas brasileiros.

A cantora já havia compartilhado com seguidores que fez uma música para estar na trilha sonora do filme. "Quando cheguei no set de gravação e vi que era tudo de verdade, foi incrível. Eu dou largada na corrida e aqueles carros começam a passar por mim, aquela loucura. Foi muito bom. Estou apaixonada pelo elenco e equipe, sai mais fã do que já era. Uma das melhores experiencias da minha vida", diz ela.

Algumas cenas do décimo filme foram filmadas no Brasil, nas praias de Copacabana e Arpoador, no Rio de Janeiro. Foram usados helicópteros e drones nas gravações, mas o elenco não esteve presente.