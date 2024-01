Luiza Martins prepara muitos lançamentos para 2024

A cantora Luiza Martins, de 32 anos, completa agora no dia 20 de janeiro um ano de carreira solo, depois de oito anos de parceria com Maurílio, que morreu em dezembro de 2021, no auge da carreira da dupla, conhecida pelo hit "S de Saudade".

A artista celebra uma temporada de disco novo ("Continua"), single estourado ("Carinho e Respeito") nas plataformas digitais e de agenda cheia. Ela é uma das estrelas da primeira edição do Churrasco do Marcão neste domingo (14), a partir das 13 horas, na Villa Cavalcare, em Goiânia. Os ingressos estão disponíveis pelo site do Balada App, a partir de R$130.

“Vou lançar bastante coisa. Será o ano de Luiza Martins, com bastante ousadia”, adianta a sertaneja sobre 2024.

“Tenho um projeto acústico para ser lançado agora em fevereiro, assim como projetos paralelos, feats inesperados para 2024 e um trabalho de regravações durante o ano inteiro. Está tudo programado”, completa. Para o show de amanhã, Luiza diz que será uma ‘balada eclética’.

O público pode esperar, além dos sucessos, axé e funk.