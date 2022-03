Luiza sobe ao palco pela primeira vez sem Maurílio e se emociona

A cantora Luiza se emocionou ao lembrar do ex-companheiro de dupla, Maurílio, durante a festa de lançamento do novo álbum dos sertanejos Matheus e Kauan, na quinta-feira (17). Essa foi a primeira vez que a artista subiu ao palco após a morte do companheiro, em dezembro do ano passado.

No palco, Luiza, Matheus e Kauan cantaram o maior sucesso da dupla, S de Saudade, além das músicas Você me vira a cabeça, de Alcione e Esqueça-me se for capaz, das patroas (projeto de Maiara e Maraisa com Marília Mendonça).

“Quero mandar um beijo para todos os fãs de Luiza e Maurilio que fizeram história com a gente, e ela vai continuar com essa história. E o Maurilio, que pessoa! A gente tem que lembrar com o maior carinho dessas pessoas que nos deixaram um legado", disse Matheus.

Luiza no palco com Matheus e Kauan — Parte 1. pic.twitter.com/nQT6d34Wqt — Portal Luizera 🎼 (@PortalLuizera) March 18, 2022

Ainda lembrando do amigo, o cantou completou: “Já diziam os antigos: os bons se vão cedo. Luiza vai continuar esse legado, e a gente vai gravar uma música linda para vocês". Maurílio morreu no dia 29 de dezembro no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Ele estava internado desde o dia 20 na UTI de um hospital após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Antes disso, ele esteve internado cinco dias no Hospital Jardim América.