Lulu Santos retorna à Goiânia com a turnê ‘Barítono’

Último romântico da MPB, Lulu Santos, começou sua carreira lançando o disco "Tempos Modernos" (1982). De lá para cá, o carioca acumula canções que fazem parte da trilha sonora da vida de muitos emocionados. O artista desembarca em Goiânia, neste sábado (29), para o show da turnê Barítono, no Centro de Convenções da Puc Goiás, no Jardim Mariliza. Os ingressos estão à venda pelo site Viagogo.

As últimas semanas têm sido de provação para Lulu. No início de junho o cantor precisou cancelar shows da turnê depois de ter sido internado com gastroenterite e influenza A. Três dias depois de receber alta, o artista descobriu que estava com dengue. Desde então, esteve em resguardo para retornar aos palcos nesta semana, em uma maratona que passa por Campo Grande (MS), Brasília (DF) e, no final de semana, por Goiânia.

“Foi estranho, foi duro esse combo de doenças que tive, mas teria sido muito mais difícil sem o carinho a vibração positiva de todos que me acompanham”, publicou o cantor em suas redes sociais.