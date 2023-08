Lulu Santos traz a Goiânia sua nova turnê, Barítono, nesta sexta-feira (18)

Quando Lulu Santos cantava que via a vida melhor no futuro em 1982, ano em que lançou o icônico álbum Tempos Modernos, talvez não imaginasse que hoje, mais de quatro décadas depois, estaria se redescobrindo e se reinventando como artista. No último dia 4 de maio, o cantor, compositor e músico iniciou as comemorações dos seus 70 anos de idade com a estreia de sua nova turnê, Barítono, que chega a Goiânia nesta sexta-feira (18). O show acontece no Centro de Convenções da PUC Goiás e tem os últimos ingressos à venda via bilheteria digital.

A celebração da sua trajetória como artista resulta em um repertório repleto de hits que marcaram diferentes épocas, daqueles para fã nenhum botar defeito. A lista é longa: Apenas Mais uma de Amor, A Cura, Um Certo Alguém e Tempos Modernos não poderiam faltar. A diferença é que agora as canções são cantadas por um barítono, uma recente descoberta de Lulu que baixou o tom e passou a explorar mais os graves de sua voz. O termo, que dá nome à turnê, define a categoria de voz que se encontra entre o baixo e o tenor, ou seja, se refere aos sons intermediários da voz masculina.

Após a estreia no mês de maio, no Rio de Janeiro, o novo show seguiu para cidades como Miami, Orlando, Chicago, Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos. No Brasil, começou a circular em junho e já passou por São Paulo, São José dos Campos, Volta Redonda, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba até chegar à capital goiana.

Tempos modernos

Assumir o novo tom exigiu tempo e experiência do artista, que leva aos palcos versões renovadas de uma discografia repleta de sucessos - mas não só em razão dos timbres de sua voz. Em Toda Forma de Amor, por exemplo, um de seus hits atemporais, foram incorporadas batidas de funk nos arranjos. Fazendo jus às comemorações, ele ainda fez uma surpresa para o público, apresentando durante a turnê a faixa inédita Presente.

Lulu Santos é um dos nomes mais celebrados dos anos 1980, mas que aposta na renovação. Ao longo dos últimos 11 anos integra o time de jurados do The Voice Brasil, onde mantém contato constante com novos talentos do País. Além disso, acumula parcerias com artistas de diversas gerações e estilos, incluindo nomes do pop atual, como Luisa Sonza, Letrux e Melim.

Com mais de 40 anos de carreira, Luiz Maurício Pragana dos Santos vendeu mais de 10 milhões de discos e soma mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais sob a alcunha de Lulu Santos. Natural do Rio de Janeiro, fez sua estreia com o disco Tempos Modernos, que dá nome à faixa que se tornaria uma das emblemáticas de sua trajetória ao lado de Como uma Onda, Tudo Azul e tantas outras que o levaram ao sucesso ainda na década de 1980.

Já nos anos 1990, sua parceria com o produtor Marcelo Mansur, o Memê, alçou Lulu de vez ao mundo do pop com hits como a dançante Assim Caminha a Humanidade. O mergulho nos ritmos eletrônicos seguiu nos próximos anos, criando sucessos como Sábado à Noite, que ganhou regravação do Cidade Negra.

O Acústico MTV de Lulu se tornou um dos marcos de sua carreira no início dos anos 2000, que na década seguinte passou a integrar o programa musical da TV Globo. Em 2018, celebrou a carreira da amiga Rita Lee com o disco Baba Baby! com versões de faixas como Caso Sério, Ovelha Negra e Agora só Falta Você. Durante a pandemia, lançou dois singles pelo seu selo independente: Hit e Inocentes. Agora, em 2023, quer celebrar os anos de vida e obra instigando o público a acompanhar que versões é capaz de entregar na sua nova fase.

Serviço

Show: Lulu Santos em turnê Barítono

Data: Sexta-feira (18)

Horário: 20h (abertura dos portões), 21h (início do show)

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás - Av. Engler, nº 507, Câmpus 2, Jardim Mariliza

Ingressos: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia). Últimos ingressos à venda para a plateia alta em www.alphatickets.com.br

Informações: @oceaniaeventos e @alphatickets