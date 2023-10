Mãe de Alok, que ajudou a fundar festival atacado em Israel, fala sobre o atentado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A DJ Ekanta Jake, mãe de Alok e Bhaskar e uma das fundadoras do festival de música eletrônica Universo Paralello disse estar arrasada com a notícia de centenas de mortes que aconteceram na festa em Israel no último fim de semana.

O festival de música eletrônica, que era realizada na região sul do país, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza, foi interrompido pelos ataques terroristas do grupo islâmico Hamas no sábado (7). Equipes de resgate encontraram ao menos 260 corpos no local.

"Acontecimentos desumanos como este me deixaram profundamente entristecida. Estou arrasada com tudo que está acontecendo em Israel", escreveu Ekanta. "Não tenho palavras pra descrever o sentimento de dor de ter tantos de nós mortos, sequestrados, torturados. Que tristeza! Que tragédia."

"Todas as minhas orações para os desaparecidos, para o povo da região que é vítima dessa guerra e para os familiares que estão enfrentando muita dor neste momento".

Ekanta Jake ajudou a fundar o festival Universo Paralello junto a seu ex-marido, Juarez Petrillo -o DJ Swarup, pai dos filhos dela e atual responsável pela edição brasileira, a original, da festa. Ekanta trabalha na empresa que organiza a versão nacional da festa, organizando o line-up e escolhendo os artistas que vão participar do evento.

Swarup também se apresentou na edição de Israel, que foi produzido pela empresa estrangeira Tribe of Nova.