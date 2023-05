Mãe de Marília Mendonça acompanha neto em 1ª apresentação de Dia das Mães

Dona Ruth, a mãe de Marília Mendonça, compartilhou a primeira apresentação de Dia das Mães do neto. Léo Mendonça, 3, é filho da cantora, que morreu em 2021, com o cantor sertanejo Murilo Huff.

No conteúdo compartilhado pela avó nas redes sociais, o menino aparece com um papel em formato de coração vermelho colado na roupa com o nome dela ao centro.

“O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho para as mães”, escreveu.

Ruth publicou também um vídeo de uma parte da atividade, em que Léo bate palmas enquanto canta uma música e depois pula em seu colo. O menino presenteou a avó, já emocionada, com uma escrita colorida do nome dela.

Ao podcast Prosa do Sertanejeiro, Ruth contou sobre a dinâmica familiar com o neto e disse que ele sabe que tem uma mãe que não é ela. “Ele sabe que tem uma mamãe. Ele não fala muito disso porque está bagunçado na cabecinha dele.”