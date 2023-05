Mãe de Marília Mendonça divide palco com Maiara e Maraisa

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, se emocionou ao subir ao palco na estreia da nova turnê de Maiara e Maraisa, na noite de terça-feira (23), na Pecuária de Goiânia. A dupla lançou a música "Nunca", composição de Marília, Dom Vittor, João Gustavo, irmão da cantora, e Matheus Araújo.

“Foi uma mistura de sentimento. O show tá lindo, eu estava com saudade delas, e eu senti saudade da Marília com elas. Eu tô muito emocionada. E ver vocês cantando a voz da Marília... Dando força para elas, a casa cheia, isso me emocionou muito. Obrigada gente, eu tô muito feliz”, disse Ruth.

“A gente nunca vai te esquecer, Marília”, gritou Maiara. As três cantaram juntas o grande sucesso "Esqueça-me Se For Capaz" para o público da Pecuária de Goiânia.

Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, em Caratinga (MG), enquanto viajava para um show.