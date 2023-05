Mãe de Marília Mendonça não quer apontar culpados sobre acidente com avião

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apresentou relatório final das investigações sobre o acidente que causou a morte da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas em Minas Gerais, em novembro de 2021, na última segunda-feira (15). O advogado da família da cantora, afirmou que a mãe da rainha da sofrência, dona Ruth não quer apontar culpados diante desta situação e sim evitar que outras famílias sofram.

"Dona Ruth entende que nada acerca da tratativa deste assunto vai trazer a filha dela de volta, em todo esse cenário existe uma mãe sem uma filha e um filho sem uma mãe. Existem várias especulações e não é interesse da dona Ruth apontar culpados, mas até para que novas famílias não passem pelo que ela está passando. Ela entende que tem que chegar em um resultado final”, afirmou Robson Cunha.

O advogado ainda ressaltou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que é vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB), não tem como função fazer apontamentos, ou seja, não aponta culpados ou responsáveis pelo acidente. Porém, após as investigações, o resultado apresentado mostra que não houve falha mecânica e nem nas decisões tomadas pelo piloto da aeronave.

Robson Cunha ainda detalhou que os cabos de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foram fator preponderante para o acidente, já que se apresentou como obstáculo no trajeto. “Agora, será verificado se há ou não a obrigatoriedade [do obstáculo] estar identificado”, destacou.

“Precisamos aguardar e precisamos que haja celeridade na entrega do inquérito policial pela Polícia Civil”, afirmou. Segundo o advogado, a apresentação do relatório contou com a presença de familiares de todas as cinco vítimas do acidente.