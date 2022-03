Médica Laís enfrenta o primeiro Paredão no Big Brother Brasil 22

A única certeza em todo paredão do Big Brother Brasil 22 é que um lollipopper será eliminado nesta terça-feira (22). Se não houver uma grande reviravolta antes da edição ao vivo, a história deve se repetir mais uma vez com a médica goiana Laís, de 30 anos, que lidera todas as enquetes para deixar o programa. Ela disputa a preferência do público após o capítulo inédito da novela Um Lugar ao Sol com o ator Douglas Silva e com o empresário e designer Eliezer. Nas últimas cinco semanas saíram na sequência Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinicius - todos membros do mesmo quarto.

“Todo desafio que proponho a fazer na vida, eu me jogo, me entrego e vivo intensamente. Exatamente como estou fazendo aqui. Está sendo uma experiência única e estou amando. Quero muito continuar e compartilhar a minha história com o público. Por favor, me deixe ficar”, pediu a goiana em discurso para permanecer no jogo. Laís enfrenta o seu primeiro paredão depois de ter sido indicada pelo líder Arthur Aguiar. “Ela cria histórias sobre mim ou distorce com argumentos rasos. Outra percepção que eu tenho é que ela vira uma outra pessoa na hora do ao vivo”, disse o ator justificando a escolha.

Logo após a confirmação de Arthur Aguiar como líder da semana na quinta-feira, muitas hashtags foram subidas nas redes sociais comemorando a possibilidade de Laís ser emparedada. A internet também vibrou com a vitória de Lucas na prova do Anjo, o que inviabilizaria qualquer chance de imunizar a goiana, já que era certo que ele entregaria o colar para a namorada Eslovênia, como de fato fez. A tendência é que a médica seja a recordista de rejeição da edição 22 ou fique bastante próxima da porcentagem que eliminou Larissa, que saiu com 88,59% dos votos no sexto paredão do reality.

A saída de um lollipopper na terça-feira não será nenhuma surpresa dentro da casa. Após a formação do paredão, o apresentador Tadeu Schmidt até brincou dizendo que “dessa vez, alguém do grupo vai voltar”. Eslovênia também disse para os aliados que a eliminação será entre Laís e Eliezer. “Para mim, nem tem o DG no paredão, são só vocês dois. Vai sair um de vocês dois. Não é impossível, mas eu vou me preparar para o pior. Eu não aguento mais”, desabafou. Em conversa com Pedro Scooby no quarto do líder, Arthur disse que a goiana não escapa da eliminação mesmo numa disputa com Eli.

A goiana defendeu mais uma vez sua permanência no BBB na manhã desta segunda-feira (21) no raio-X e também aproveitou para falar que não gostou da forma como o líder justificou sua escolha para o paredão. “É Brasil, teve jeito não, viu?! Esse Paredão tinha de ser meu mesmo. A minha sorte é que meu psicológico estava bem preparado; então, assim, estou tranquila em relação a isso. Claro que eu não quero sair. O discurso do Arthur, mais uma vez, a mesma coisa de sempre, como se eu não soubesse de nada que eu faço. Não gosto desse tipo de discurso dele, me sinto diminuída”, ponderou.

Lollipoppers

Desde o início do BBB, a goiana fez parte de uma rede de proteção com os integrantes do quarto Lollipop e juntos começaram a combinar votos para eliminar os outros jogadores, em especial Arthur Aguiar. A estratégia era para se defender e chegar até o Top 10. “Ela é muito correta em tudo o que faz. A Laís escolheu um grupo dentro da casa e acredito que seguirá o defendendo enquanto observar reciprocidade da parte deles. Por ser muito leal aos amigos, ela procura sempre fazer o possível para não se indispor com eles”, avalia ao POPULAR a cirurgiã-dentista Nara Gabriela Rodrigues Caldas, irmã da BBB.

O problema foi a falta de leitura de jogo de Laís e de seus aliados que continuaram colocando o Arthur repetidas vezes no paredão. Era tanta perseguição que a goiana protagonizou uma cena que virou meme. Depois de criticar duramente o rival no jogo da discórdia, pouco tempo depois ela apareceu chorando em conversa com o brother pedindo desculpas e falando que quer conhecer sua família. No entanto, na semana seguinte, na mesma dinâmica, ela atacou novamente. Por esse comportamento, o marido de Maíra Cardi alfinetou a médica dizendo que ela gosta de dar “show no ao vivo.”

Antes da formação do nono paredão, a expectativa era que Laís tivesse grandes chances de sobreviver no jogo dependendo dos adversários que enfrentaria na berlinda. Em contragolpe, ela puxou Douglas Silva. Eli foi pela casa. Gustavo escapou na prova bate-volta. Na percepção de vários confinados, o empresário é o favorito para deixar o programa porque ele foi acusado de se aproveitar de Natália para fugir de uma indicação. Assim como a médica goiana, ele foi alvo nas últimas semanas, mas se livrou por incompetência dos companheiros de confinamento que não souberam se organizar para contar votos.

O problema é que o público também encara o relacionamento de Laís com Gustavo como um pretexto para fugir do paredão, tanto que ela nunca votou para defender o namorado. Ela já chegou a jogar o seu voto fora numa votação que colocou o curitibano na berlinda. Mesmo ele conseguindo se salvar na prova bate-volta, na disputa que resultou na saída de Jade Picon no duelo contra Arthur e Jessilane, a situação provocou até um rompimento do casal por alguns dias. Eles voltaram rapidamente e o brother disse que não consegue se ver na casa sem a amada. “Se você sair, vou ficar perdido aqui”, declarou.