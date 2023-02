Música de álbum póstumo de Marília Mendonça bate 100 milhões de visualizações no YouTube

Os fãs de Marília Mendonça foram surpreendidos com uma postagem no Instagram da cantora, na noite desta quinta-feira (23). Com a mensagem “o seu legado continua”, os administradores anunciaram que o vídeo da música ‘Leão’ bateu 100 milhões de visualizações no YouTube. “Nossa majestade continua brilhando”. Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, em um acidente de avião.

No mês passado, a assessoria da cantora havia anunciado que ‘Leão’ tinha se tornado a canção de língua portuguesa mais ouvida da história em 1 dia. A música faz parte do EP "Decretos Reais" 2, um projeto póstumo lançado pela equipe de Marília.

Com uma letra falando sobre a “soberania”, fazendo referência ao seu signo, “Leão” foi lançada, inicialmente, em 2020 para o álbum "Zodíaco", do rapper Xamã. A versão de Marília foi lançada no dia 9 de dezembro de 2022 para o EP "Decretos Reais" 2.

Os “grandes feitos” da cantora não param por aí. Durante a pandemia, ela foi a dona da live de música com maior número de telespectadores simultaneamente no mundo (3,3 milhões de telespectadores); também foi a artista mais assistida do YouTube BR no ano de 2021 com 3,1 bilhões de visualizações; foi a primeira brasileira a superar a marca de 8 bilhões de streams no Spotify; e seu álbum Todos os Cantos - volume 1 foi o primeiro a atingir 1 bilhão de streams no Spotify Brasil, e se tornou o álbum mais escutado da história do Spotify BR.

Morte da cantora

No dia 5 de novembro de 2021, a cantora Marília Mendonça voava em um bimotor da empresa PEC Táxi Aéreo que caiu antes de pousar no aeroporto de Caratinga, Minas Gerais, onde faria um show. O avião se aproximava do pouso quando colidiu com cabos de alta tensão de uma torre de distribuição e caiu no vale do Rio Doce.

Também morreram no acidente Abicieli Silveira Dias Filho, assessor e tio da cantora, Henrique Ribeiro, seu produtor, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. A perícia feita pelo Instituto Médico Legal, o IML, nos corpos das vítimas mostrou que os cinco morreram de politraumatismo, causado pelo impacto da aeronave no solo.