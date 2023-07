Música de 'Barbie' cantada por Ryan Gosling chega a top 60 global

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Música de Ryan Gosling, 42, para "Barbie" faz sucesso após lançamento. Nesta quarta-feira (26), "I'm Just Ken" alcançou o top 60 Global do Spotify.

Além da canção cantada por Ryan Gosling, outros quatro hits do filme estão no top 200 no serviço de streaming.

Apesar de estar fazendo sucesso com "Barbie", essa não é a primeira vez que o ator se destaca na indústria da música.

Em 2016, emplacou "City of Stars" - do filme "La La Land" - em vários países.

Segundo informações divulgadas pelo Gshow, a música foi reproduzida 300 milhões de vezes no Spotify e 100 milhões no YouTube. Também ganhou o Oscar de Melhor Canção Original.

"Barbie" estreou no dia 20 de julho nos cinemas brasileiros e já quebrou recordes.