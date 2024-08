Músico de Murillo Huff viraliza com olhar sedutor em post

Lucas Ramos, músico do cantor Murillo Huff, vem fazendo sucesso nas redes sociais, após postar um vídeo em que aparece com um olhar para lá de sedutor. O vídeo, que exibe um momento do artista tocando "Vou te Amar (cigana)", já conta com mais de um milhão de visualizações e foi publicado inúmeras páginas voltadas para o gênero sertanejo, nas redes sociais.

A postagem foi feita há dois dias e exibe um momento que Ramos olha fixamente para pessoa que está gravando. O jovem de 28 anos nasceu em Anápolis, a 55 km de Goiânia, e é morador de Palmelo.

Os internautas não deixaram passar batido e deixaram dezenas de comentários, como “Eu olhando para o celular e sorrindo". "Gente, que olhar hipnotizante, estou encantada", disse outra internauta. "Pronto, agora estou apaixonada pelo violonista do Murilo Huff", disse mais uma. "Eu fiquei até tímida aqui com esse olhar" disse em tom descontraído, outra seguidora.