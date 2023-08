Maísa relembra momentos icônicos da carreira no Dia da TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo que agora trilhe uma carreira no streaming, com a personagem Anita em "De Volta Aos Quinze" (Netflix), a carreira de Maísa começou na televisão, quando ela tinha apenas três anos. E, nesta sexta-feira (11), a atriz relembrou como tudo começou e alguns momentos marcantes -como quando brincou com Silvio Santos e disse que o apresentador usava peruca.

Na publicação, em comemoração do Dia da Televisão, ela afirma que sonhava em trabalhar em frente às câmeras. "Em 2005 eu realizei meu primeiro sonho que era 'entrar na TV'. Antes de conhecer um estúdio, eu sonhava que tinha participado do programa do Raul e saía por São José dos Campos e Andradina, contando como tinha sido minha 'participação'."

Ela começou Programa no Raul Gil, na Record. Ainda criança, teve passagem pela Band até se mudar para o SBT, onde se destacou na apresentação do Bom Dia e Cia.

"Através da TV, eu descobri infinitas possibilidades, aprendi a me comunicar com pessoas independente da distância e da idade, brinquei, cantei, dancei e conheci muitos ídolos da infância. Sou muito grata por ter começado ali e a TV sempre vai ter um lugar especial no meu coração."

Maísa ainda relembrou todos os profissionais que trabalham por trás das câmeras e mandou um "viva" especial ao público. "Sem este, nada seria possível."