Madonna faz doação secreta para o RS, segundo colunista

Após o mega show de encerramento da "The Celebration Tour", na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Madonna, de 65 anos, teria feito uma doação milionária para o Rio Grande do Sul. Segundo informações do colunista Erlan Bastos, ao saber da tragédia causada pelas chuvas fortes e enchentes no sul do país, a rainha do pop fez uma doação milionária às vítimas.

Ainda segundo as fontes do colunista, ela optou por manter a doação em segredo. Madonna teria doado cerca de R$ 10 milhões de reais, antes de deixar o país, para ajudar as cidades afetadas e às vítimas da tragédia climática.

Mutirão

Segundo a Defesa Civil, até o momento, 345 municípios estão afetados pelas enchentes e 19.368 pessoas estão em abrigos, além de 121.957 desalojados. No total, 850.422 cidadãos do estado foram afetados. Para ajudar as vítimas, artistas como Anitta, Virginia Fonseca, Whindersson Nunes, Luísa Sonza, Pedro Scooby, e outros se uniram em campanhas solidárias, que vão desde resgates de jet ski, doações financeiras até a shows beneficentes