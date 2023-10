Madonna pede proteção de crianças na guerra Israel-Hamas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna abortou novamente o conflito entre Israel e Palestina durante seu terceiro show em Londres para a "Celebration Tour". "O que está acontecendo com o mundo?", questionou na noite desta terça-feira (17).

A rainha do pop dedicou alguns minutos do show para fazer uma declaração sobre a guerra, segundo o The Guardian. "Ninguém quer ver o que está acontecendo. Ligo as redes sociais e tenho vontade de vomitar", disse.

"Vejo crianças sendo sequestradas, levadas de motocicleta. Bebês sendo decapitados, crianças em raves de paz sendo baleadas e mortas. O que está acontecendo com o mundo? Como os seres humanos podem ser tão cruéis uns com os outros? Está apenas piorando, isso me assusta."

Madonna parafraseou James Baldwin, dizendo que "as crianças do mundo pertencem a todos nós. Não me interessa de onde são, qual é a cor da sua pele ou sua religião. As crianças nos pertencem e somos responsáveis por elas."

A cantora também citou o assassinato de um menino muçulmano de 6 anos em Illinois, nos Estados Unidos. O assassino, de 71 anos, é acusado de crime de ódio.

"Não podemos perder a nossa humanidade. Nossos corações podem ser quebrados, mas nosso espírito não", continuou Madonna. "Cada um de vocês tem o poder e a capacidade de acender a luz no mundo."