Madonna recebe alta do hospital e está em casa, após ser internada com grave infecção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 64, se recupera em casa de um quadro de infecção. A Rainha do Pop foi internada no sábado e chegou a ficar intubada. A notícia foi divulgada pelo empresário da cantora, Guy Oseary. Com o quadro de saúde, a artista adiou a turnê "Celebration", que começaria em 15 de julho, em Vancouver, no Canadá, para comemorar 40 anos de carreira.

Segundo a BBC, ela já se sente melhor e recebeu alta. O quadro foi considerado grave. Não foram divulgadas mais informações sobre a causa e o tipo de bactéria que atingiu seu organismo.

A artista foi encontrada inconsciente e precisou ser levada às pressas para um hospital na cidade de Nova York no último sábado (24). A informação foi divulgada pelo site norte-americano Page Six.

O site apurou também que a filha da artista pop, Lourdes Leon, 26, esteve ao lado da mãe durante todo o episódio. A cantora já estaria consciente e se recuperando.

Segundo Jamar Tejada, farmacêutico consultado pela Folha de S.Paulo, o tratamento de infecções bacterianas é feito com antibióticos específicos.

"É preciso cuidado com o uso de antibióticos pois utilizar de maneira inadequada pode desenvolver superbactérias, fazendo com que o indivíduo não melhore."