Maiara e Maraisa estreiam como novas técnicas do The Voice Kids

Elas são a grande novidade da sétima temporada do The Voice Kids, da Rede Globo, que estreia neste domingo (1º), depois de Temperatura Máxima. Maiara e Maraisa assumem o posto de técnicas do programa e ocupam a cadeira deixada por Gaby Amarantos. As irmãs gêmeas se unem ao time formado por Carlinhos Brown e Michel Teló, atual campeão da atração dominical, com mais cinco títulos na versão adulta da competição. Márcio Garcia permanece na apresentação com Thalita Rebouças nos bastidores.

As cantoras não escondem a ansiedade pelo início da competição e contam como será a atuação delas como juradas. “Quero que as crianças se divirtam bastante porque tudo será um processo de mostrar o talento. Já levei negativas na minha vida também ao tentar participar de um programa de TV. A nossa estratégia é passar muito amor para os candidatos e para quem a gente não virar a cadeira vamos levar para os palcos nos nossos shows. Queremos fazer a diferença na vida de todos os pequenos”, disse Maiara, em entrevista coletiva.

Maiara & Maraisa também começaram cedo na carreira, aos 5 anos de idade, mas, em um primeiro momento, ganharam projeção no mercado sertanejo como compositoras. Elas tiveram sucessos gravados por Jorge e Mateus (Prisão Sem Grade), Matheus e Kauan (Ser Humano ou Anjo) e Aviões do Forró (No Dia do Seu Casamento). O reconhecimento nacional foi em Goiânia, com a gravação do primeiro DVD da carreira, em 2015, que estourou com a faixa 10%, que conta com mais de 475 milhões de visualizações no YouTube.

“É uma responsabilidade gigantesca. A gente tem de ter muita sabedoria e cuidado, porque são crianças sonhadoras e esse momento delas, aqui, é de fortalecimento. Queremos impulsioná-las, independentemente da música ou do que elas queiram ser”, afirma Maraisa. “É um programa de muita alegria, diversão e competição. Afinal, é um jogo e viemos para ganhar. Queremos descobrir um novo talento do Brasil e mudar a vida de muitas pessoas”, completa Maiara, criando uma rivalidade com o supercampeão Michel Teló.

“Reparei que elas estão com sangue nos olhos, querendo esse título. Vi que não estão de brincadeira. E Carlinhos Brown, que é um gênio, também não vai deixar barato. Mas vou atrás desse bicampeonato aqui no The Voice Kids, vou lutar por ele. O nível está muito alto, com todo mundo cantando de igual para igual, mas confio demais no meu time”, disse Michel Teló, em entrevista coletiva. O sertanejo venceu a sexta temporada com o catarinense Gustavo Bardim, que ficou conhecido nas redes sociais como o Ed Sheeran mirim/brasileiro.

Formato

O The Voice Kids segue com um formato consolidado nos últimos anos. Na primeira etapa, as audições às cegas, 63 candidatos serão aprovados (21 por time). Na sequência, vem Tira-Teima, Batalhas, Semifinal (cantam três vozes por time e o público escolhe quem vai para a decisão) e a Final (uma voz por técnico chega ao último programa e o campeão será escolhido pelos telespectadores). O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 250 mil, o gerenciamento de sua carreira e um contrato com a gravadora Universal Music.

Vários artistas infantis goianos já participaram nas temporadas anteriores e fizeram bonito. Apesar de nenhum ter vencido a competição, deixaram uma marca de carisma no público e nos técnicos. Em 2020, Victor Hugo Mendes chegou nas semifinais. A primeira goiana a ganhar notoriedade no reality foi Ana Beatriz Torres, a Bia Torres, que chegou até as fases finais em 2016. Atualmente, ela faz parte do trio BFF Girls, ao lado de Giulia Nassa e Laura Castro, que também foram reveladas no The Voice Kids.

Agenda e gravações

Maiara e Maraisa estão com a agenda cheia, cerca de 20 shows por mês, rodando o Brasil com a nova turnê Metamorfose, em que elas cantam músicas antigas, novos sucessos, um bloco especial para o projeto Patroas – criado ao lado de Marília Mendonça - e hits do universo sertanejo. O show estreou no final de abril em São Paulo.

“Estamos numa correria e o The Voice Kids está sendo um momento para recarregar as nossas energias. Agora entendo porque o Carlinhos e o Michel Teló não largam essas cadeiras. Eu me sinto na terra da fantasia e quero viver com as crianças os sonhos delas”, diz Maiara.

Recentemente, as irmãs anunciaram o cancelamento do projeto As Patroas, que faziam com a Rainha da Sofrência. Elas estavam com apresentações marcadas para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. As sertanejas pensam no futuro retomar o trabalho que tem várias canções inéditas guardadas.