Maiara e Maraisa explicam por que não estarão em tributo a Marília Mendonça

Quando o Spotify anunciou nesta terça-feira (30) os artistas que vão participar de seu tributo a Marília Mendonça, o público estranhou a ausência de Maiara e Maraisa, dupla que sempre foi muito próxima à cantora antes de sua morte em 2021, em um acidente de avião, e participou de seu último projeto em vida. Após especulações, as cantoras se pronunciaram em uma nota enviada à imprensa.

"Tem muita gente questionando nossa ausência no 'This Is Marília Mendonça'. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour 'Festa das Patroas', foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Alliianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas", elas escreveram.

"Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta, ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio."

"This Is Marília Mendonça" será, segundo o Spotify, seu maior evento até hoje em todo o mundo, e vai contar com Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos, and Zé Neto e Cristiano. O evento acontece no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 5 de outubro.