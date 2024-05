Maiara e Maraisa gravam DVD na Pecuária de Goiânia nesta quinta-feira (23)

A dupla Maiara e Maraisa preparou uma surpresa para celebrar o aniversário da capital goiana, comemorado anualmente no dia 24 de outubro. As cantoras vão gravar hoje o novo DVD da carreira, "iMEMsidão", no palco da Pecuária de Goiânia.

O evento promete ser um marco na carreira das artistas, reunindo participações especiais, sucessos e inéditas.

“A gente já conquistou tantas coisas, realizamos o nosso sonho de gravar fora do País, precisamos voltar e agradecer de alguma forma a cidade que tanto nos ajudou, nos acolheu, conquistamos muitas coisas em Goiânia. Este ano a cidade completa 91 anos, vamos comemorar em grande estilo”, ressalta Maiara.

Foi na capital que a dupla despontou nacionalmente. Em 2015, elas gravaram o primeiro DVD e colocaram todo mundo para cantar "10%" e "Medo Bobo".

“Não dá nem para descrever o quanto Goiânia é importante na nossa carreira e na nossa vida. Foi a cidade que nos acolheu e nos proporcionou grandes viradas de chave na carreira”, complementa Maraisa.

Entre os convidados para o show de hoje, estão confirmadas as participações de Bruno e Marrone, Amado Batista, Leonardo e Di Paullo e Paulino.