Maiara e Maraisa são anunciadas na Pecuária de Goiânia 2024

Pelo segundo ano consecutivo, as sertanejas Maiara e Maraisa estão confirmadas no palco da Pecuária de Goiânia. Donas de sucessos como 10%, Medo Bobo e A Culpa é Nossa, elas se apresentam no dia 23 de maio.

O evento será realizado de 16 a 26 de maio no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, localizado no Setor Vila Nova. Em 2023, as cantoras lançaram na Pecuária de Goiânia a turnê "Identidade".

A história das gêmeas na festa é antiga. Antes do sucesso, elas tocaram em estandes de rádios e boates até chegar no palco principal. A estreia oficial foi em 2017. Dois anos depois elas voltaram com o projeto "Patroas", ao lado de Marília Mendonça.

Além das cantoras, estão confirmados Nattan, Lauana Prado, Ana Castela, Gustavo Mioto, Joelma e Tierry. Deive Leonardo será a atração gospel e, para o público infantil, o youtuber e influenciador Enaldinho.

Os ingressos já estão à venda e os valores variam de R$ 40 a R$ 80. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site do evento (www.pecuariagoiania.com.br).

A programação da 77ª Exposição Agropecuária de Goiás conta também com a exposição de animais de diversas raças, leilões, programação técnica, palestras focadas em conteúdos de interesse do agronegócio, presença de empresas do ramo agropecuário, ações de responsabilidade ambiental e social, além de toda uma estrutura que proporcionará lazer e gastronomia para toda a família.



CONFIRA AS DATAS DOS SHOWS:

16/05 - Tierry

17/05 - Nattan + Joelma

18/05 - Ana Castela + Gustavo Mioto

20/05 - Deive Leonardo

23/05 - Maiara e Maraisa

24/05 - Lauana Prado

25/05 - Victor e Leo

26/05 - Enaldinho