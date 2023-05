Maiara e Maraisa são confirmadas no Caldas Country 2023

Depois de Bruno e Marrone e Zé Neto e Cristiano e Claudia Leitte, Maiara e Maraisa são a nova atração confirmada da 16ª edição do Caldas Country Festival. A festa será realizada nos dias 3 e 4 de novembro na cidade das águas quentes.

Os shows devem ser no Park Show, que fica na entrada da cidade. As irmãs gêmeas retornam à festa, elas se apresentaram em 2022, provavelmente com a turnê "Identidade", que estreou na última terça-feira (23), na Pecuária de Goiânia.

Assim como na última edição, a organização prepara um esquenta para o dia 1º de novembro e uma pré-festa no dia seguinte. Os ingressos já estão sendo vendidos no site caldascountryfestival.com.br.