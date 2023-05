Maiara e Maraisa se apresentam na Pecuária de Goiânia nesta terça-feira

As gêmeas Maiara e Maraisa guardaram para os seus fãs goianos um presente muito especial: a estreia da turnê "Identidade" nesta terça-feira (23), véspera de feriado, a partir das 19 horas, na Pecuária de Goiânia.

O show foi extraído do quinto DVD da carreira das sertanejas, gravado em novembro de 2022 em São Paulo (SP). Para a dupla, a apresentação é sempre uma emoção diferente, já que elas frequentaram o parque antes da fama e agora voltam pela terceira vez como grandes nomes da festa. Além delas, outra atração da noite é Mari Fernandez, nome forte no forró e no piseiro.

“Escolhemos começar a turnê em Goiânia porque é a nossa casa, sem contar que sabemos que tudo que é iniciado aqui dá certo, deslancha para o Brasil. Quando olhamos nossa agenda e tinha a Pecuária, decidimos que seria o pontapé da nova turnê de Maiara e Maraisa. Muita gente não sabe, mas tocamos muitas vezes na festa antes do sucesso, em estandes de rádios, nas boates até chegar no palco principal”, comenta Maraisa.

A estreia oficial da dupla no parque agropecuário foi em 2017, dois anos depois elas voltaram com o projeto "Patroas", ao lado de Marília Mendonça.

Os grandes sucessos dos quase dez anos de carreira da dupla, como 10%, Medo Bobo e No Dia do Seu Casamento, gravados no primeiro DVD em Goiânia, não devem ficar de fora.

No entanto, o repertório é centrado nos novos hits, como o primeiro single do projeto, A Culpa É Nossa, que tem mais de 105 milhões de visualizações no canal delas no YouTube. A canção fala da mulher que coloca o dedo na cara, que assume os problemas, que é forte o bastante. “Já que cê não quer sair como o ruim da história, então fala aí/ Que a culpa é nossa/ De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta”, cantam.

Felizes Para Sempre, Nunca Vai Ser um Adeus, Escape, Certo pelo Duvidoso também estão confirmadas no show, assim como Nunca, canção em que Maraisa vai ao piano para cantar uma composição de Marília Mendonça em parceria com o irmão, João Gustavo, além de Dom Vittor e Matheus Araújo. Deve ser um dos momentos mais emocionantes da apresentação na Pecuária, da mesma forma que foi na gravação do DVD em São Paulo, quando elas prestaram uma homenagem para a Rainha da Sofrência. Na oportunidade, Maraisa lembrou que a canção foi uma das últimas escritas pela amiga.

O álbum Identidade foi lançado no final de março, após ter sido revelado aos poucos pelas sertanejas, em dois EPs, cada um com cinco faixas, totalizando 10 das 14 da gravação do DVD.

Maraisa conta que para a escolha do repertório apostaram em compositores que já são parceiros da dupla desde o início. “Infelizmente, não conseguimos escutar tudo que recebemos, mas tem uma galera que é mais assertiva e, quando estamos com pouco tempo para gravar, acabamos pedindo ajuda para essas pessoas. Acaba que falta tempo para ouvir a galera nova”, conta.

Agenda

Agenda lotada, com pouco mais de 20 shows por mês, participação na novela Vai na Fé, da Globo, e início da nova turnê. O ano tem sido de muito trabalho para Maiara e Maraisa. Por enquanto, elas não pensam em tirar o pé do acelerador. “Vai chegando um tempo na vida do artista que ele vai querer diminuir o ritmo para ter mais qualidade de vida. Estamos num momento frenético, mas em breve devemos desacelerar um pouco, o que é o ciclo natural das coisas, de querer ficar mais em casa, curtindo a família depois de tantos anos de dedicação quase que total para os palcos”, comenta Maraisa.

As irmãs também gravaram no início do ano o primeiro DVD internacional da carreira, em Lisboa, Portugal. Com produção de Eduardo Pepato, o projeto é grandioso e contou com a participação de uma orquestra. Sobre o repertório, elas optaram por mesclar grandes sucessos com inéditas. O trabalho ainda não tem data oficial de estreia, mas como é em celebração aos dez anos de carreira das sertanejas, deve ser disponibilizado em agosto de 2023, mês que marca o lançamento do disco No Dia do Seu Casamento, em 2013. “Nossa vida mudou depois dessa música”, recorda Maraisa.