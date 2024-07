Maiara parabeniza Marília Mendonça; cantora faria aniversário nesta segunda-feira (22)

Maiara, da dupla com Maraísa, relembrou um momento com Marilia Mendonça, que era muito sua amiga, em um show. Maiara estava no palco e Marília na pista. As duas riem, cantam juntas e dividem uma taça de champanhe. As três gravaram diversas canções juntas e criaram o projeto “As Patroas”.

“Feliz aniversário para aquela que me deu título de bebaça... Que vestia minha camisa... E comprava as minhas brigas”, escreveu Maiara, nas redes sociais, ontem.

Conhecida como a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça morreu durante uma queda de um avião de pequeno porte no interior de Minas Gerais em novembro de 2021. A artista completaria 29 anos nesta segunda-feira (22). Desde então, a data é marcada por saudades, para amigos, familiares e fãs.