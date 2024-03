Maiara rebate críticas, cita bariátrica e descarta doença

Maiara abriu uma transmissão ao vivo em seu perfil na rede social na terça-feira (26) para falar sobre seu emagrecimento. Recentemente, o corpo da cantora virou assunto na internet, após compartilhar fotos em que aparece mais magra.

Na última segunda (25), ela publicou vídeos de biquíni, além de fazer uma live durante um treino e recebeu diversos comentários dizendo que ela estava magra demais.

“Sei que fui assunto da internet falando sobre emagrecimento. Vou tentar resumir minha vida sobre meu corpo. Desde criança, sempre fui acima do peso. Isso é uma questão genética. Com obesidade, existem outros problemas de saúde, quase problemas de família, que são pressão alta, diabetes. Desde criança, meu índice de gordura é alto. Algumas vezes, a minha diabete é alta e tal. Hoje devo estar com uns 47kg, mais ou menos isso, mas já cheguei a pesar 85kg.”

Maiara também revelou que fez diversos procedimentos para tentar perder peso, entre eles uma bariátrica e a colocação de um balão intragástrico, que reduz a capacidade do estômago e a pessoa se sente saciada comendo menos.

“Comecei esse processo há cinco anos. Fiz uma lipoaspiração, bariátrica. Há 14 meses, engordei de novo. Sanfona, né? Fui parar nos 75 kg. Estava quase indo para a segunda bariátrica. Já coloquei balão intragástrico, já tentei de tudo. Nunca vi meu índice de gordura baixo, nunca fica no nível normal, ainda está alto, está 27%. Depois que fiz bariátrica, comecei a me cuidar mais, tomo vitaminas, meus exames estão normais. Questão de hormônio está normal”, disse, descartando qualquer doença.

“Me sinto bem assim, magra, gosto mais do meu corpo fino. Não estou doente, nunca estive tão feliz e perfeita”, concluiu.