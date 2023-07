Maiara surpreende fãs ao cantar na Rodoviária de Goiânia

Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs goianienses ao aparecer no terminal rodoviário da capital. A cantora apresentou o novo single da dupla "Narcisista" aos fãs durante a aparição, na madrugada desta sexta-feira (14).

Ao perceberem de quem se tratava, os passageiros se aglomeraram em volta da cantora para filmá-la e cantarem juntos. Com uma caixa de som em mãos, Maiara cantou a música com os fãs que aguardavam os ônibus no terminal, atendeu aos fãs, comeu espetinho e até tomou uma cervejinha por ali.

O novo single da dupla faz parte de um DVD gravado em Portugal. O vídeo gravado no país europeu é o primeiro trabalho internacional das irmãs gêmeas.