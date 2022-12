Mais de 90 filmes estão na 14ª Crash, Mostra Internacional de Cinema Fantástico, em Goiânia

A Praia do Fim do Mundo (2022), Júpiter Rain (2022) e Cuando Haces Pop (2021) são alguns dos 93 filmes que começam a ser exibidos a partir desta quarta-feira (7), durante a 14ª Crash - Mostra Internacional de Cinema Fantástico, no Cine Cultura. Com programação gratuita, o festival segue até o dia 11, com mostras competitivas de longas e curtas-metragens.

Desde 1999 que a Crash reúne em Goiás o que há de mais atual sendo produzido no cinema internacional de ficção científica, terror e fantasia. Para a abertura da edição deste ano, o artista visual e quadrinista fluminense Marcello Quintanilha, que assina a arte do cartaz oficial da mostra, vem a Goiânia para lançar a sua mais nova HQ, Alimente Estes Olhos (Editora Veneta), em sessão de autógrafos (confira entrevista nesta páginas).

Ao longo da semana, filmes de diversas nacionalidades ocupam a tela do Cine Cultura. São, ao todo, 33 nacionais e 60 internacionais, como Espanha, França e Alemanha. “Neste ano, acredito que Crash reforça a sua vocação como um festival de cinema fantástico, mas com uma pegada transgressora e que não fica presa ao cinema de gênero. Temos recortes específicos para animação, para filmes de humor, por exemplo”, aponta o produtor Márcio Jr, da MMarte Producoes.

Além da mostra competitiva de longas e curtas-metragens que concorrem a melhor curta nacional, melhor curta internacional e melhor longa-metragem, também fazem parte da programação as mostras em homenagem à atriz Débora Munhyz, estrela de Amor Só de Mãe (2003), de Dennison Ramalho, e também ao cineasta Nilson Primitivo, expoente do cinema marginal contemporâneo, falecido este ano.

“Nilson Primitivo é o herdeiro do sistema marginal brasileiro, do cinema experimental. Teremos uma mostra especial em sua homenagem, assim como a de Débora Munhyz, uma figuraça do teatro e do cinema”, destaca Márcio Jr. A Crash traz ainda o filme convidado Three Ways to Dine Well (Três Maneiras de Jantar Bem), um vídeo-ensaio da diretora e pesquisadora inglesa Alison Peirse, pioneira nos estudos sobre as contribuições das mulheres ao horror cinematográfico.