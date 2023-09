'Mais uma vez decepcionada', diz Bruna Biancardi após nova traição de Neymar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após novos vídeos que registraram o jogador Neymar em uma festa com duas mulheres na Espanha, a esposa do jogador, Bruna Biancardi, se pronunciou no Instagram. Ela espera o segundo filho do jogador.

"Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Na reta final da gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente na minha filha. É somente isso que vou pensar no momento", escreveu ela. "Agradeço as mensagens de carinho."

Neymar ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Em junho, o jogador assumiu uma traição com a modelo Fernanda Campos e, na ocasião, pediu desculpas publicamente. "Justificar o injustificável", afirmou.

"Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês."